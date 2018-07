DIVULGAÇÃO

Confirmando informações divulgadas em junho, a Sony anunciou que o preço do Playstation 4 fabricado no Brasil deverá ficar em R$ 2599 — 35% abaixo do que era praticado quando o produto era importado.

Apesar da grande redução — o aparelho custava R$ R$ 3999, anteriormente —, é possível ainda encontrar dispositivos concorrentes importados por um preço menor do que os que serão praticados a partir do dia 1º de outubro.

Segundo informações divulgadas pela fabricante, o PS4 deverá ser feito pela Flextronics, na Zona Franca de Manaus. É a mesma empresa que era responsável pelo Xbox One até o início de 2015, quando a Microsoft assumiu o comando da fabricação do aparelho.

Não foram anunciadas, porém, as especificações do Playstation 4 que será fabricado no País.