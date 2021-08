Issei Kato/Reuters O PlayStation 5 foi lançado em novembro de 2020

Após o governo Bolsonaro reduzir na última quarta-feira, 11, o imposto para consoles de videogames e jogos, o PlayStation 5, da Sony, ficou mais barato no Brasil. A empresa anunciou novos preços para os aparelhos, que agora começarão em R$ 3,9 mil – até então, o modelo mais barato custava R$ 4,2 mil.

A versão mais completa do PlayStation 5, com entrada para discos, terá redução de preço de R$ 4,7 mil para R$ 4,4 mil. O preço do PlayStation 4 também caiu de R$ 2,8 mil para R$ 2,6 mil.

Além dos consoles, acessórios da marca ficaram mais baratos. Os controles sem fio DualSense e o Dualshock custarão a partir de R$ 440 e R$ 280, respectivamente. O preço da câmera HD passará de R$ 420 para R$ 390.

A medida do governo reduziu as alíquotas do IPI sobre consoles e máquinas de jogos de vídeo de 30% para 20%. No caso de partes e acessórios dos consoles e das máquinas de jogos de vídeo cujas imagens são reproduzidas numa tela, a alíquota passou de 22% para 12%. O decreto reduziu ainda o imposto sobre máquinas de jogos de vídeo com tela incorporada, portáteis ou não, e suas partes, de 6% para 0%.

Essa é a terceira redução do imposto para o setor e, segundo informou a Secretaria Geral da Presidência da República na semana passada, a medida "visa incentivar o desenvolvimento do segmento de jogos eletrônicos no País".