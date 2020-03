Sony O novo logo do PlayStation 5, bastante similar ao do PlayStation 4

A Sony apresentou nesta quarta-feira, 18, as especificações de seu novo videogame, o PlayStation 5. Previsto para chegar ao mercado no final de 2020 e ainda sem preço definido, o aparelho promete ter telas de carregamento muito mais velozes do que as de seu antecessor, o PlayStation 4, lançado em 2013. Em apresentação transmitida pela internet, o arquiteto por trás do PS5, Mark Cerny, explicou que o videogame terá um disco de estado sólido (SSD), com desempenho superior ao disco rígido utilizado no PS4.

Com capacidade de armazenamento de 825 GB, o disco de estado sólido do PlayStation 5 tem a vantagem de conseguir acessar dados muito mais rápido que um disco rígido. Para carregar o equivalente a 1 GB de dados, um disco rígido costuma levar 10 segundos, enquanto o SSD poderá carregar 2 GB em 0,25 segundos.

"Será rápido a ponto de cegar", disse Cerny. Isso significa que telas de carregamento, algo que frustra muitos jogadores, poderão ser coisa do passado por algum tempo no PlayStation 5, além de permitir a transmissão de jogos via streaming, uma tecnologia que é bastante esperada para a próxima geração de consoles. Os usuários poderão ainda utilizar discos rígidos ou de estado sólido para expandir a capacidade de armazenamento, mas é possível que o console não seja tão rápido assim.

Além do disco de estado sólido, o PS5 terá um processador com 8 núcleos, utilizando uma arquitetura customizada da AMD. O processador gráfico terá 10,28 teraflops em poder de processamento. O aparelho terá ainda com 16 GB de memória RAM. São números ligeiramente inferiores aos do Xbox Series X, seu rival da Microsoft. Veja a comparação abaixo:

Processador (CPU)

PS5: oito núcleos, Zen 2, da AMD, para 3,5 GHz

Xbox Series X: oito núcleos, Zen 2, da AMD, para 3,8 GHz

Processador gráfico (GPU):

PS5: configuração customizada do RNDA 2, com 10,28 teraflops

Xbox: configuração do RNDA 2, da AMD, com 12 teraflops

Memória RAM:

PS5: 16 GB

Xbox: 16 GB

Armazenamento interno:

PS5: 825 GB

Xbox: 1 TB

No entanto, é difícil comparar os dois aparelhos na letra fria, uma vez que customizações de arquitetura podem deixar os sistemas mais ou menos bem otimizados. O PS5 terá ainda um leitor de discos para jogos físicos e Blu-rays 4K, com capacidade de mídia de até 100 GB. Além disso, os jogadores deverão instalar ao menos um pedaço de seus jogos no disco de estado sólido, mas poderão escolher como isso será feito.

Outra novidade do PlayStation 5 é o controle com o que a Sony está chamando de "haptic feedback", que dará aos jogadores sensações de resposta específicas aos comandos e ao que acontece na tela. Como um exemplo, bater um carro num jogo de corrida fará o controle tremer de forma bem diferente do que dar um carrinho no futebol. O controle do PlayStation 5 terá ainda dois gatilhos adaptativos, que poderão ser usados pelos criadores de jogos da forma que desejarem.

O videogame terá ainda uma funcionalidade dedicada a áudio "multidimensional", permitindo que o processamento dos sons mostre a ambiência de uma forma inédita nos consoles da Sony.

Os maiores mistérios, porém, seguem de pé: qual é o design do aparelho, quando ele chegará ao mercado e quanto vai custar. Cenas dos próximos capítulos em breve, e provavelmente pela internet, uma vez que a E3, maior feira do setor de games, foi cancelada por conta do novo coronavírus.