Issei Kato/Reuters O PlayStation 5 foi lançado em novembro de 2020, mas as vendas têm sido afetadas pela escassez global de chips

A Sony revelou nesta quarta-feira, 28, que o PlayStation 5 (PS5), lançado em novembro do ano passado, é o videogame mais vendido da empresa desde o lançamento, superando as vendas do console de geração anterior, o PlayStation 4 (PS4). Segundo a empresa, foram comercializadas 10 milhões de unidades até 18 de julho deste ano.

Além das 10 milhões de unidades, a Sony vendeu 6,5 milhões de unidades de Spider-Man: Miles Morales, jogo lançado junto com o PS5 e disponível também para PS4.

“Embora o PS5 tenha alcançado mais residências com mais rapidez do que qualquer um de nossos consoles anteriores, ainda temos muito trabalho pela frente, pois a demanda continua a superar a oferta”, declarou em nota o presidente executivo da Sony, Jim Ryan. Segundo o CEO, o objetivo da companhia é melhorar os níveis de estoque do console.

O feito acontece em meio a uma escassez de chips que afeta principalmente as indústrias de videogames e a automotiva, paralisando a produção dos dispositivos devido à falta de semicondutores, que abastecem esses dispositivos eletrônicos.