PlayStation 5 passa a custar a partir de R$ 4,2 mil no Brasil

A queda no preço é resultado da redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) — de 40% para 30% em consoles e máquinas de jogos; versão mais cara, com leitor de mídia física, vai ficar em R$ 4,7 mil

03/11/2020 | 17h34

Por Redação Link - O Estado de S. Paulo