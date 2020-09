Sony/Divulgação Apesar de rumor, diversos especialistas e entusiastas do console, que já tinham apostado na mesma data

O anúncio da data e do preço do Playstation 5 pode estar muito perto de chegar para os fãs do console. Segundo o site Notebook Check, no próximo dia 9 de setembro será possível saber quando o videogame da Sony chega ao mercado e alguns dos games que estarão disponíveis.

De acordo com fontes — e uma imagem compartilhada no 4chan — além do anúncio de preço e lançamento, outras informações seriam divulgadas no evento, como interface do usuário, peças internas e o próprio console em funcionamento. A informação, porém, não foi confirmada pela empresa.

Na parte dos jogos, segundo o site, a apresentação pode trazer títulos como Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank, Gran Turismo 7, Demon’s Souls, Godfall, Returnal e Horizon Forbidden West. Além disso, um jogo de terror produzido por um estúdio japonês também está na lista para ser apresentado pelo evento — mas não teve seu título revelado.

Apesar de, inicialmente, ser um rumor, a data e as especifições especuladas para o evento confirmam a expectativa de diversos especialistas e entusiastas do console, que já tinham apostado na mesma data.