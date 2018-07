Reuters

O PlayStation VR, primeiro óculos de realidade virtual da Sony, vai custar US$ 400 (o equivalente a R$ 1,5 mil) e chegará às lojas nos Estados Unidos em outubro deste ano. A Sony divulgou as informações nesta terça-feira, 15, durante a Game Developers Conference (GDC), feira acontece até a próxima sexta-feira, em San Francisco, nos Estados Unidos.

O preço é considerado alto, já que é o mesmo do console de videogame PlayStation 4, lançado em novembro de 2013. Contudo, se comparado a outros óculos de realidade virtual, o PS VR tem preço competitivo: o Oculus Rift, por exemplo, custa US$ 600 (quase R$ 2,3 mil). A empresa de mesmo nome, que é de propriedade do Facebook, deve colocar o produto no mercado em 28 de março. Os óculos desenvolvidos pela taiwanesa HTC em parceria com a Valve, será vendido a US$ 800 (cerca de R$ 3 mil) a partir de abril.

O PS VR foi oficialmente anunciado na própria GDC, em 2014, com o nome de Project Morpheus. No ano seguinte, a Sony renomeou o produto durante a Tokyo Game Show.

Os óculos de realidade virtual da marca possuem tela de OLED (diodo emissor de luz orgânico, na sigla em inglês) de 5,7 polegadas, com resolução de 1.920 x 1.080 linhas de pixels. O produto tem entradas HDMI e USB. Ele funciona somente com o console da marca. O dispositivo possui nove LEDs que são usados pela câmera do PS4 para monitorar a direção para onde o jogador que usa o dispositivo está olhando.

De acordo com o presidente da Sony Computer Entertainment, Andrew House, mais de 230 desenvolvedores estão criando jogos que utilizam recursos de realidade virtual específicos para o PS VR. Entre outubro e dezembro, a expectativa da empresa é de que 50 jogos compatíveis com a tecnologia sejam lançados. “A realidade virtual representa uma nova fronteira para os games”, disse o executivo na GDC.