Reuters Pokémon Go já começa a receber atualizações

Agora que o jogo Pokémon Go viu o seu furor inicial passar, a desenvolvedora Niantic começou a apostar em incrementos para o game, ao invés de focar apenas em aumentar a potência de seus servidores. A companhia americana anunciou nesta quinta-feira, 6, atualização que possui recursos que permitem uma fácil captura de pokémons mais raros, além de simplificar as disputas em ginásios.

"Estamos adicionando uma nova funcionalidade que concede um bônus de captura quando você ganha medalhas com base na captura de certos tipos de pokémon, como voador, psíquico, inseto, etc", disse o texto da atualização, no site da Niantic. "Estes novos bônus farão com que o usuário tenha mais chances de capturar um pokémon mais raro."

Por exemplo: você deve estar cansado de capturar Pidgeys. Com o bônus, porém, esta tarefa será recompensadora: capturando mais Pidgeys, você ganha bônus de pokémons voadores. No futuro, então, ficará mais fácil capturar "monstrinhos" deste tipo — como o Pidgeot, a última evolução do Pidgey.

Vale ressaltar, entretanto, que não aparecerão mais pokémons raros. A única coisa que mudará é a taxa de captura, que será mais simples e fácil do que o convencional.

Ginásios. A empresa também mudará o funcionamento de ginásios. Agora, ficará mais simples aumentar os níveis de ginásios, podendo alternar entre seis diferentes "monstrinhos". Além disso, quando um jogador iniciante e sem muita experiência tentar tomar um ginásio para ele, os níveis serão equiparados para que ocorra uma batalha mais justa entre eles.

A atualização ainda não está disponível para download. Mas a Niantic afirma que ficará disponível "em breve".