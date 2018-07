As ações da Nintendo dispararam de novo nesta segunda-feira, 11, o que conferiu um incremento ao valor de mercado da companhia de US$ 7,5 bilhões em apenas dois dias, com investidores comemorando o sucesso do game Pokémon GO, primeiro título da empresa no mercado de jogos para dispositivos móveis.

O game combina a franquia de 20 anos com realidade aumentada, permitindo aos jogadores andarem pela vizinhança enquanto buscam personagens Pokémon na tela de seus celulares.

Nos Estados Unidos, dois dias depois do lançamento, o game já estava instalado em mais de 5% da base de dispositivos Android do país, segundo a empresa de análise de dados SimilarWeb.

O jogo está agora instalado em mais celulares Android que o aplicativo de paquera Tinder e a taxa de usuários ativos diários estava empatada com a da rede social Twitter, segundo a SimilarWeb. O game está sendo jogado uma média de 43 minutos por dia — mais tempo que o gasto nos aplicativos WhatsApp ou Instagram.

As ações da Nintendo acumularam valorização de 36% desde o encerramento de quinta-feira. Nesta segunda-feira, o papel encerrou com alta de 24,5%.

Pokémon Go foi lançado nos Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. Lançamentos em outros países, incluindo o Japão, um dos maiores mercados para videogames, devem ocorrer em breve.

O game, porém, não será uma fonte de lucro imediado para a Nintendo. O título é gratuito e a Nintendo não é a única investidora ou criadora do game.

Pokémon Go foi criado pela Niantic, uma cisão do Google no ano passado, e pela Pokémon Company. A Nintendo detém um terço da Pokémon Company e tem participações não reveladas na Niantic, que já desenvolveu um jogo similar de realidade aumentada em 2012.