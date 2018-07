Lançado há pouco mais de um mês no mundo – e com nem uma semana no Brasil –, Pokémon Go tem sido responsável por um caminhão de dinheiro, mesmo com alguns bugs e funcionalidades ainda com problemas. Segundo a consultoria Sensor Tower, que monitora compras dentro de aplicativos, o game já faturou US$ 200 milhões com a venda de itens como pokébolas, incensos e poções.

De acordo com a Sensor Tower, é o maior faturamento já conquistado por um game em apenas um mês após seu lançamento: Clash Royale, da Supercell, conseguiu cerca de US$ 100 milhões, enquanto Candy Crush Soda Saga – sucessor de Candy Crush Saga, lançado em 2013 – teve receitas de US$ 50 milhões em seus primeiros 30 dias de disponibilidade nas lojas de aplicativos Android e iOS.

Reprodução Gráfico da consultoria Sensor Tower mostra faturamento de Clash Royale, Candy Crush Soda Saga e Pokémon Go ao longo de seus primeiros 30 dias de disponibilidade nas lojas de iOS e Android.

Os dados da Sensor Tower revelam ainda que Pokémon Go teve um comportamento muito parecido com o de Clash Royale até seu lançamento no Japão – um dos mercados mais apaixonados pela franquia da Nintendo, bem como um dos países que mais gasta com compras dentro de jogos para dispositivos móveis.

A consultoria projeta ainda que o faturamento de Pokémon Go deve crescer ainda mais no próximo mês, destacando que o jogo acabou de ser lançado em mais 15 países asiáticos. Além disso, grandes mercados do continente – como Coreia do Sul, Índia e China – ainda devem receber o jogo.