Para usuários de Android nos Estados Unidos, encontrar os monstrinhos do novo game Pokémon GO já é mais importante do que achar um novo amor. Segundo dados da consultoria SimilarWeb, o jogo para smartphones da Nintendo já está instalado em mais celulares do que o app de namoro Tinder.

De acordo com a consultoria, o jogo de Pokémon já foi instalado em cerca de 5,16% de todos os smartphones com Android nos EUA. Tudo isso em apenas dois dias. Enquanto isso, o Tinder, lançado há cinco anos, está presente em 2% dos celulares.

Além do Tinder, o jogo mobile também conseguiu bater a marca de alguns importantes serviços para smartphones. De acordo com dados da SimilarWeb, usuários passam uma média de 43 minutos e 23 segundos no Pokémon GO. Com este número, o game já tem um tempo total de uso maior que WhatsApp, Instagram, Snapchat e Messenger.

Game. O jogo para smartphones foi lançado na última terça-feira, 5, na Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos. O Pokémon GO permite que os usuários capturem pokémons usando um sistema de realidade virtual. Ou seja: a pessoa deverá sair de casa, literalmente, para caçar os monstrinhos pela sua cidade.