Reuters Na tela, é possível ver como um pokémon pode ser capturado usando a pokébola.

O game para smartphones Pokémon Go é um sucesso inquestionável. Foram dezenas de milhões de downloads em uma semana de funcionamento, enquanto as ações da Nintendo decolavam. Além disso, com apenas quatro dias de existência, o jogo de realidade aumentada já tinha ultrapassado o app de paquera Tinder. Agora, novos números indicam que o game está prestes a alcançar os aplicativos Snapchat e Google Maps em número de usuários diários.

Segundo a consultoria SurveyMonkey Intelligence, que monitora apenas os acessos feitos por dispositivos Android, o Pokémon Go já tem mais de 11 milhões de usuários ativos por dia nos Estados Unidos. Este número já é bem maior que o número de usuários diários do Twitter — 6 milhões — e deve ultrapassar dentro de uma semana o Snapchat, que tem cerca de 14,5 milhões de usuários diários, e o Google Maps, com 13,8 milhões.

Em relação ao tempo de uso, o Pokémon Go já está à frente do Facebook. Enquanto o game do Pikachu tem uma média de tempo de uso de 33 minutos e 25 segundos, a média no aplicativo da rede social de Mark Zuckerberg é de 22 minutos e 8 segundos. O jogo também ultrapassou Snapchat, Twitter e Instagram neste quesito.

Reino Pokémon. Nesta quinta-feira, 14, o Go chegou ao Reino Unido — tornando-se, oficialmente, o quinto país a receber o jogo, que já está disponível na Alemanha, Estados Unidos, Nova Zelândia e Austrália. Entretanto, assim como aconteceu na Austrália, alguns usuários da região estão relatando dificuldades em se registrar por causa dos sevidores sobrecarregados.