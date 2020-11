Jason Henry/The New York Times Pokémon Go figura entre os três jogos com maior faturamento em 2020 em mercados fora da China

Quatro anos após o lançamento do game Pokémon Go para celulares, o jogo continua em alta para fãs e adeptos do anime. Segundo o Sensor Tower, o game ultrapassou a receita de US$ 1 bilhão nos primeiros 10 meses de 2020, recorde para Niantic, empresa dona do jogo, somando US$ 4 bilhões em toda a sua história.

A empresa conseguiu manter o sucesso neste ano de pandemia graças às adaptações que promoveu no jogo para que os usuários continuassem a exploras as aventuras — e batalhas — Pokémon sem sair de casa. Os ovos de monstrinhos podem ser "chocados" com menos passos registrados e as disputas podem ocorrer em ginásios mais distantes. Algumas facilidades também entraram para a loja do jogo, aumentando o volume de compras dentro do próprio aplicativo.

A iniciativa parece ter dado resultado: o crescimento estimado é de cerca de 30% em relação ao mesmo período do ano anterior, recuperando os jogadores que deixaram o game após seu lançamento estrondoso, em 2016.

Agora, Pokémon Go figura entre os três jogos com maior faturamento em 2020 em mercados fora da China e com um acumulado de cerca de cerca de US$ 4,2 bilhões em receita global.