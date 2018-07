TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO O game da Nintendo chegou ao Brasil nesta quarta-feira, 3, um mês após seu lançamento nos Estados Unidos

A Niantic, desenvolvedora do game de realidade aumentada Pokémon Go, está testando uma nova forma de mostrar quais monstrinhos estão próximos do usuário. O novo recurso, porém, só está disponível para uma parte dos mais de 100 milhões de usuários do game em todo o mundo e faz parte da última atualização liberada pela empresa aos usuários nesta segunda-feira, 8. Até o momento, porém, os testes são realizados somente com usuários do iPhone.

Enquanto a maioria dos usuários pode ver uma lista dos pokémons que estão por perto, os primeiros usuários a testar o recurso poderão vê-los ao lado de imagens de pokéstops – locais para coletar itens do jogo, como pokébolas. O jogador pode clicar em qualquer uma das imagens e passará a ver um novo ícone no mapa, que serve para guiá-lo até o pokémon escolhido como alvo.

O novo recurso, embora não indique a localização exata dos monstrinhos, dá uma boa dica de quais rotas seguir para pegar o máximo de pokémons. A Niantic ainda não revelou se vai liberar o novo recurso para outros usuários e quando isso deve acontecer – os resultados dos testes, provavelmente, farão a empresa decidir se o recurso será lançado para toda a base de usuários.

Atualização. Além de iniciar o teste do novo recurso de localização de pokémons, a Niantic incluiu algumas correções e melhorias na nova versão de Pokémon Go, liberada ontem. Entre as novidades está um aviso que alerta os treinadores que se deslocam acima da velocidade normal: o sistema percebe que o jogador está num carro em movimento e só continua a permitir que ele jogue se confirmar que é passageiro, não motorista.

Além disso, de acordo com a página do aplicativo, a Niantic melhorou a precisão da treajetória da pokébola, o que significa que os usuários poderão "acertar" seus alvos com maior facilidade. Agora, os treinadores poderão alterar seus apelidos no jogo uma vez e também verão melhorias visuais, como mais detalhes nas animações dos personagens que lideram os times de treinadores de pokémons.

No iOS, a empresa também resolveu o problema do modo de economia de bateria, que estava desligado, mas virou motivo de reclamações entre os usuários. A bateria é, inclusive um dos principais problemas enfrentados pelos jogadores de Pokémon Go, que têm, inclusive, recorrido a alguma manobras para evitar acabar com o aparelho desligado.