Sam Mircovich/Reuters O Pokémon Go estreou oficialmente em 8 de julho de 2016

O Pokémon Go completou cinco anos de lançamento nesta semana e tem mais um motivo para comemorar: novos dados mostram que o jogo já arrecadou mais de US$ 5 bilhões desde sua estreia, o equivalente a quase R$ 26,3 bilhões em conversão direta.

Em um relatório publicado na terça-feira, 6, analistas da Sensor Tower, empresa que monitora aplicativos de celular, destacaram os gastos crescentes de jogadores com produtos dentro do Pokémon Go. No primeiro semestre de 2021, a receita do jogo subiu 34% em relação ao mesmo período de 2020, chegando a US$ 642 milhões para sistemas iOS e Android.

Apesar de esse ter sido o maior crescimento do primeiro semestre desde que o jogo foi lançado, 2020 ainda foi o ano mais lucrativo, gerando US$ 1,3 bilhão em receita – mesmo com a pandemia de covid-19 tirando muitos jogadores das ruas. A empresa conseguiu manter o sucesso graças às adaptações que promoveu no jogo para que os usuários continuassem a explorar as aventuras — e batalhas — Pokémon sem sair de casa.

Em lucros totais, o jogo ocupa a liderança global na categoria de aplicativos de geolocalização com realidade aumentada. O Pokémon Go estreou oficialmente em 6 de julho de 2016 e, desde então, já foi baixado cerca de 632 milhões de vezes. O país com maior número de instalações é os Estados Unidos, seguido por Brasil e Índia. Os Estados Unidos também são o país que mais gera receita para o jogo, totalizando US$ 1,9 bilhão desde o lançamento. Em seguida, vêm Japão e Alemanha.