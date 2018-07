Pokémon Pokémon lança jogo cujo objetivo é criar e treinar um Magikarp.

Após o estrondoso sucesso de Pokémon Go, a Pokémon Company lançou um novo jogo para iOS e Android chamado Magikarp Jump. No novo game, o usuário não precisa se mover pelas ruas e nem estar conectado à internet para funcionar. Aqui, o objetivo é treinar da melhor forma possível o Magikarp, um pokémon peixe, que, segundo a empresa, é “o mais fraco de todos”.

Nesse novo game, o jogador tem que pescar um Magikarp e cuidar dele. A missão é bastante simples, basta alimentá-lo e treiná-lo até que ele fique forte o suficiente para competir. A interface de jogo é bastante intuitiva, por exemplo, para dar comida para seu Pokémon, é só clicar perto da lagoa e ajudá-lo a encontrar algo. Quanto mais ele comer, mais rapidamente vai passar de fase. Também é possível treiná-lo para pular mais, mas esse tipo de atividade requer pontos de energia, que podem ser recarregados na loja virtual ou após esperar alguns minutos. Uma vez que o Pokémon foi treinado, é possível levá-lo para as arenas e guiá-los durante as batalhas com os outros Magikarp.

Alguns outros Pokémons famosos, como o Pikachu, aparecem brevemente e interagem com o jogador e seu Magikarp, mas eles não são o foco do aplicativo. Como o objetivo é somente cuidar de um Pokémon específico, ele é bem menos complexo que seu antecessor Pokémon Go. O jogo de 2016 usava realidade virtual para permitir que os usuários capturassem Pokémons no mundo real. Ele foi um fenômeno tão grande que ajudou a duplicar o valor da Nintendo na metade do ano passado.

No entanto, o Magikarp Jump atinge os objetivos a que se propõe. Apesar de se limitar a um Pokémon, ele toca no ponto central da franquia: a conexão e a amizade que pode surgir entre humanos e Pokémons durante o treinamento para as batalhas.