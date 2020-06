Pokémon Company/Reprodução/YouTube Game ainda não tem data para chegar aos dispositivos

A Pokémon Company apresentou nesta quarta-feira, 24, seu novo jogo de batalha em equipes, o Pokémon Unite. O anúncio foi feito por uma apresentação em vídeo, dirigida por Tsunekazu Ishihara, presidente da empresa. O game é o primeiro MOBA (Arena de Batalha Multijogador Online, na sigla em inglês) da franquia – o estilo, consagrado ao longo das últimas duas décadas, reúne jogos como League of Legends e Dota.

O Pokémon Unite é uma parceria da Pokémon Company com a TiMi Studios, da empresa Tencent Games, e estará disponível para Nintendo Switch e celulares. No jogo, a premissa das batalhas com os personagens continua, mas será formado por equipes de cinco jogadores cada, que disputam em busca de Pokémons selvagens, conquista de pontos e evolução de seus monstrinhos. A Tencent, vale lembrar, é a dona da Riot Games, que se tornou conhecida por League of Legends.

O jogo será gratuito para começar, não indicando quais cobranças poderão ser feitas ao decorrer do tempo, como compra de itens, por exemplo. Com suporte tanto para Android quanto iOS, além do Nintendo Switch, o jogo também não tem data para chegar aos dispositivos.

Veja como será o game abaixo: