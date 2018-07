Foto: Nilton Fukuda/Estadão No primeiro dia de funcionamento de 'Pokémon Go', as pessoas foram ao Parque do Ibirapuera para procurar pokémons

Jogadores de Pokémon Go se reúnem no Ibirapuera para caçar pokémons.

Foto: Nilton Fukuda/Estadão Grupos param em meio a caminhadas para capturar pokémons no meio do parque

Foto: Nilton Fukuda/Estadão Os fãs dos "monstrinhos" da Nintendo saíram às ruas para caçar pokémons após semanas de espera.

Foto: Tiago Queiroz/Estadão No Parque do Ibirapuera, as pessoas se desconectam do mundo ao redor para caçar pokémons.

Foto: Nilton Fukuda/Estadão Jogadores de Pokémon Go procuram os "monstrinhos" em meio a vegetação do Parque do Ibirapuera.

Foto: Nilton Fukuda/Estadão Pessoas conseguem capturar pokémons como o Goldeen em meio ao Parque do Ibirapuera.

Foto: Nilton Fukuda Assim como a Avenida Paulista, o Parque do Ibirapuera se tornou um dos pontos preferidos em São Paulo para caçar pokémons.

Foto: Tiago Queiroz/Estadão Não é só o Parque do Ibirapuera que encontra jovens jogadores de Pokémon Go. No Parque do Trianon, as pessoas também se reúnem para caçar os "monstrinhos".

Foto: Thiago Queiroz/Estadão No parque localizado na região da Avenida Paulista, é comum ver pessoas parando no meio da caminhada para pegar um pokémon.

Foto: Tiago Queiroz/Estadão No Masp, as pessoas se reúnem para fazer batalhas entre seus pokémons.