Divulgação Fortnite ajudou indústria dos games superar cinema e streaming em 2018

O Fiverr, startup americana que permite a profissionais oferecerem serviços terceirizados diversos, está aproveitando o fenomenal sucesso de Fortnite e Player Unknown's Battlegrounds (PUBG) para conectar jogadores com especialistas em jogos online, que os ajudarão no jogo enquanto auxiliam a empresa a ganhar dinheiro.

Nesta quinta-feira, 11, o Fiverr divulgou uma loja online focada no crescente interesse em videogames que permitirá que especialistas em jogos ensinem suas habilidades para possíveis interessados em aprender suas técnicas. Com aulas que custam a partir de US$ 5, os jogadores podem se inscrever no site para aprenderem habilidades de sobrevivência e como escolher os melhores pontos de pouso e melhores armas.

Juntamente com o treino de jogos, compradores e vendedores podem negociar serviços de 30 categorias, desde o desenvolvimento de um jogo até o polimento de canais de streaming de jogos em plataformas como o Twitch.

Para quem não está acostumado com o mundo dos games, é preciso dizer que Fortnite e PUBG são sucessos mundiais. Ambos os jogos têm um conceito de sobrevivência chamado “battle royale”, onde dezenas de jogadores saltam de paraquedas em uma ilha para lutar entre si.

A indústria de videogames, que tem visto um crescimento maciço nos últimos anos, agora é dominada por jogos multijogadores que geram centenas de milhões em receita por meio da venda de itens virtuais como acessórios e roupas para personagens.