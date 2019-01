Sony O PlayStation Classic foi lançado em 3 de dezembro nos Estados Unidos

Lançado pela Sony no final do ano passado por US$ 100, o PlayStation Classic – uma versão retrô e em miniatura do primeiro videogame da japonesa – sofreu um corte de preços em janeiro. Com vendas abaixo do esperado na temporada de Natal, o aparelho já está sendo vendido nos EUA por US$ 60, mesmo um mês após seu lançamento.

A ideia da versão retrô do PlayStation segue uma estratégia da Nintendo, que, nos últimos dois anos, lançou no mercado versões retrô de seus consoles Nintendo Entertainment System e Super Nintendo (ou NES e SNES, respectivamente). Entretanto, a Nintendo se deu melhor em seu plano: os consoles, com 30 e 22 jogos no pacote, foram sucessos de venda nos EUA, vendidos por US$ 60 e US$ 80. O aparelho ainda não está sendo vendido no Brasil – por enquanto não há previsão de lançamento e preço.

Console. O PlayStation Classic tem 20 jogos em sua memória, entre eles Resident Evil, Destruction Derby, Final Fantasy VII e Ridge Racer Type 4. Confira a lista completa aqui.

O pacote do PlayStation retrô contém uma versão console em miniatura, que cabe na palma da mão, um cabo HDMI, um cabo de força e dois controles DualShock, semelhantes aos do primeiro PlayStation.