Sony O evento do PlayStation 5 começará às 17h nesta quarta

Detalhes do PlayStation 5 (PS5) estão perto de serem revelados. A Sony confirmou que vai realizar um evento virtual nesta quarta, 16, para anunciar novidades do console. Na ocasião, é esperado que a empresa anuncie a data de lançamento e o preço do PS5.

A Sony abriu um registro para a pré-venda do PS5 no mês passado, mas ainda não confirmou preços. “Antes do lançamento do PlayStation 5 no final deste ano, queremos mostrar a vocês um pouco mais dos dos grandes jogos que serão lançados no PS5 (e mais!)”, escreveu a Sony em publicação no seu blog.

Além dos jogos, as informações de lançamento também devem ser anunciadas nesta quarta, após a Microsoft revelar o valor dos seus novos consoles na semana passada.

A expectativa é de que o preço do PS5 consiga competir com os modelos da Microsoft — o Xbox Series X será lançado em 10 de novembro por US$ 500, enquanto a versão compacta Xbox Series S custará US$ 300.

O evento desta quarta começará às 17h (horário de Brasília).