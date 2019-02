REUTERS/Gus Ruelas O presidente da Nintendo nos Estados Unidos, Reggie Fils-Aime, trabalha na empresa desde 2003

O Presidente da Nintendo nos Estados Unidos, Reggie Fils-Aimé, anunciou nesta quinta-feira, 21, que vai se aposentar e deixará a empresa. O último dia do executivo na empresa é 15 de abril. Fils-Aimé é uma figura muito conhecida da Nintendo: ele frequentemente aparecia em palcos de conferências apresentando produtos e é conhecido entre os jogadores.

Reggie Fils-Aimé será substituído por Doug Bowser, atual diretor de marketing da empresa – por incrível que pareça, esse Bowser não é o vilão do Super Mario.

“Uma parte do meu coração pertence à Nintendo para sempre. Sou grato pelas pessoas incrivelmente talentosas com quem trabalhei, pela oportunidade de representar uma marca tão incrível e, acima de tudo, por me sentir como um membro da comunidade de gamers mais positiva e duradoura do mundo”, disse Fils-Aimé em comunicado. “Esse não é um game over para mim, estou passando para uma outra fase, para eu ter mais tempo com minha esposa, família e amigos”.

Reggie Fils-Aimé trabalha na Nintendo desde 2003. Ele esteve na empresa durante grandes lançamentos, como o Wii e o Switch.