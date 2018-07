Reprodução Além do Miitomo, Nintendo pretende lançar outros quatro jogos para smartphones

A Nintendo vai lançar seu primeiro game para smartphones e tablets, chamado Miitomo, no Brasil em breve, de acordo com comunicado da produtora japonesa de jogos, divulgado nesta quinta-feira, 9. Lançado no dia 16 de março no Japão, por enquanto o Miitomo está disponível em 16 países.

Além do Brasil, o México também deve receber o jogo de interação social que, de acordo com dados da Nintendo, já possui mais de 10 milhões de usuários no mundo. "Miitomo traz o charme especial da Nintendo que as pessoas ao redor do mundo amam em um formato e audiência totalmente diferentes", disse o vice-presidente de vendas e marketing da companhia, Doug Bowser.

Os Miis são avatares que podem ser customizados pelos jogadores. Eles fazem perguntas sobre uma variedade de assuntos, relacionando estas informações com as redes de amigos do jogador.

O Miitomo faz parte de uma série de cinco novos aplicativos planejados pela Nintendo e desenvolvidos pela empresa DeNa. Disponível para Android e iOS, o jogo é oferecido gratuitamente, mas também oferece uma loja virtual para compras de novas roupas e acessórios para os Miis. Os próximos lançamentos para os smartphones serão baseados nas franquias Animal Crossing e Fire Emblem.