Reprodução

Estúdio vai produzir série animada de TV baseada no game Skylanders Estúdio vai produzir série animada de TV baseada no game Skylanders

A Activision-Blizzard lançou um estúdio de cinema e programas de televisão para criar conteúdo original baseados em suas franquias populares de videogames como Call of Duty e HearthStone.

Leia também:

Activision Blizzard compra produtora de ‘Candy Crush’ por US$5,9 bi

Primeiro trailer do filme de Warcraft é divulgado

A primeira produção da Activision Blizzard Studios será Skylanders Academy, uma série animada de TV baseada no videogame Skylanders, afirmou a companhia.

Um projeto de “curto prazo” para o filme da produtora de videogames será o desenvolvimento de uma franquia baseada no game de tiro em primeira pessoa Call of Duty. A empresa afirmou que vai avaliar a possibilidade de adaptar a franquia para a televisão.

Warcraft, outra conhecida série de jogos da produtora, já está sendo transformada em filme por meio de uma parceria entre a Blizzard e a Legendary Pictures. O filme tem lançamento previsto para 2016.

No início desta semana, a Activision anunciou a compra da produtora do game Candy Crush, King Digital Entertainment por US$ 5,9 bilhões.

Enquanto isso, a empresa lançou na sexta-feira, dia 6, o novo título da série Call of Duty, Black Ops III.

/REUTERS