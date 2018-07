Reuters Fãs jogando "Pokémon Go" na Puerta del Sol, centro de Madri

Os produtores do sucesso mundial Pokémon Go estão "tentando de tudo" para lançar o game a tempo para a Olimpíada, disse nesta quarta-feira, 3,uma fonte envolvida nas conversas sobre a possível estreia do jogo no País, depois que os responsáveis afirmarem estar "trabalhando duro" para lançar o aplicativo no Brasil.

De acordo com a fonte, que tem participado das conversas sobre a vinda do game para o Brasil com a Niantic, a empresa responsável pelo Pokémon Go,existe uma questão tecnológica que ainda representa um desafio para os produtores do jogo sobre o lançamento no País, o maior mercado de telefonia celular e videogames da América Latina.

"Estão tentando de tudo para trazer o jogo para o Brasil antes ou pelo menos durante a Olimpíada, mas existe uma questão técnica", disse a fonte por telefone."Ainda estão avaliando se trazem o servidor completo para o Brasil ou se vão abrir apenas para pessoas que já são usuárias do jogo em outros países e que poderiam caçar Pokémons aqui também", acrescentou.

Em uma mensagem publicada no Twitter oficial do jogo nesta quarta-feira, os responsáveis pelo game disseram estar "trabalhando duro para lançar Pokémon Go no Brasil", e avisaram aos fãs para ficarem atentos. Em menos de uma hora no ar, a mensagem atraía quase 10 mil republicações e 18 mil curtidas.

Segundo a fonte ouvida pela Reuters, que pediu anonimato, os responsáveis pelo Pokémon Go "se empolgaram bastante" com uma mensagem publicada no Twitter pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, no mês passado, pedindo que o game fosse lançado no Rio a tempo para os Jogos Olímpicos, que começam na sexta-feira, 5.

"O mundo todo está vindo pra cá. Venha também!", disse Paes na mensagem publicada em 13 de julho, direcionada à Nintendo.

Representantes da Pokémon Company no Brasil ou da Niantic, responsáveis pelo jogo, não puderam ser contatados. A página em português da Pokémon Company não traz menções sobre o jogo.

Sucesso. O game de realidade ampliada, em que os jogadores têm que caçar pokémons projetados na tela de seus celulares sobre as imagens reais captadas pela câmera dos aparelhos, foi lançado um mês atrás em países como Estados Unidos e Austrália.Desde então tem arrecadado multidões de fãs.

Apenas nos EUA, por exemplo, o game atraiu 21 milhões de usuários ativos, o que tem criado preocupações com segurança. Nesta semana, o governo de Nova York afirmou que vai impedir agressores sexuais de jogarem Pokémon Go, considerando que o título pode ser uma ferramenta para atrair crianças.

Segundo a empresa de pesquisa App Annie, o game já teve mais de 100 milhões de downloads desde o lançamento no mundo, faturando mais de 10 milhões de dólares por dia.