Versão mais poderosa do Xbox One, o Project Scorpio teve suas especificações técnicas reveladas nesta quinta-feira, 6, pelo site de games Eurogamer. De acordo com as informações, o novo console da Microsoft será 30% mais rápido do que o Xbox One e, ainda, contará com capacidade gráfica 4,6 vezes mais poderosa.

O aparelho, que deverá concorrer com o PlayStation 4 Pro no mercado, possui características internas robustas. Ele conta com oito núcelos no processador, drive de blu-ray Ultra HD memória RAM de 12 GB — que reservará 4GB para o sistema e 8GB para games. O console ainda vem com um disco rígido de 1 TB.

Nenhuma demonstração do jogo foi publicada, mas o site Digital Foundry assistiu uma demonstração do jogo Forza Motorsport e afirmou que os movimentos na tela são mais naturais — afinal, o videogame roda 60 quadros por segundo em resolução 4K, com as imagens com 3.840 x 2.160 pixels.

De acordo com a Microsoft, o lançamento do Scorpio deverá ocorrer no final do ano. O preço do console ainda não foi revelado.