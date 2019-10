Reuters/Lucy Nicholson Sucessor do PS4 pode ser lançado no ano que vem

A Sony anunciou nesta quarta-feira, 30, que o PlayStation 4 atingiu uma marca histórica: no final de setembro, o console chegou a 102,8 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. Com a estatística, o PS4 se tornou o segundo videogame mais vendido da história, superando o Nintendo Wii e o PlayStation – que têm 101,6 milhões e 102,5 milhões de unidades vendidas na história.

Lançado em novembro de 2013, o PlayStation 4 está perto de chegar ao final de seu ciclo de vida – a Sony já prometeu para 2020 o lançamento do sucessor, que vai ter o original nome de PlayStation 5. Com esta marca de vendas, o aparelho só fica atrás do PlayStation 2, que teve nada menos que 155 milhões de unidades vendidas ao longo de sua história.

Os resultados, porém, não ajudaram a Sony a ter um bom desempenho em sua divisão de videogames, cujo lucro caiu 28% na comparação com o mesmo período do ano passado – os números fazem parte dos resultados financeiros da empresa para o terceiro trimestre de 2019 e foram divulgados nesta quarta.

No entanto, ainda há alguma lenha para o PS4 queimar, uma vez que jogos esperados como The Last of Us - Part II, Ghost of Tsushima e Death Stranding ainda devem ser lançados para o aparelho.