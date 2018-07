Jogadores de Pokémon Go ganharam mais um aliado em suas jornadas para capturar os "monstrinhos". Começaram a ser vendidas nesta segunda-feira, 19, as pulseiras Pokémon Go Plus, acessório que permite capturar pokémons sem precisar passar o tempo todo olhando para a tela do celular.

Para usar a Pokémon Go Plus, basta conectar o dispositivo ao celular via Bluetooth e ligar o jogo. A partir daí, a pulseira vibrará tpda vez que o usuário passar por uma PokéStop ou um pokémon. Quando isso acontecer, o jogador precisará apenas clicar em um botão para coletar os itens ou capturar um "monstrinho".

Ela ainda conta com um sistema de iluminação, que exibe cores diferentes de acordo com o que está acontecendo no jogo e ainda tem rastreador de movimentos, facilitando o processo de chocar ovos.

O aparelho está disponível "em quantidades limitadas", de acordo com a Niantic, e é vendido por US$ 35 (cerca de R$ 115). Ainda não foi confirmado se a pulseira será vendida no Brasil.