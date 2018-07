Alex Silva/Estadão Fidelidade ao visual do Mega Drive é um dos destaques da reedição

Um dos principais videogames da história, o Mega Drive marcou época nos anos 1990 – além de ser a primeira grande alternativa aos consoles da Nintendo, o aparelho da Sega nos brindou com jogos como Sonic, Mortal Kombat, Streets of Rage, Road Rash e Phantasy Star, só para ficar em alguns (grandes) exemplos. Além disso, foi o primeiro videogame de muitos brasileiros, graças à parceria entre a TecToy e a companhia japonesa. Não à toa, quando a Tectoy anunciou que relançaria o videogame no mercado brasileiro em uma versão “moderna”, os olhos de muita gente brilharam. No entanto, nem tudo que reluz é anel do Sonic.

Vendida no mercado brasileiro por R$ 500, a nova versão do Mega Drive contempla 22 jogos na memória, um controle e um cabo de vídeo RCA. Aí começa o primeiro problema: ok, é a tecnologia que estava disponível nos anos 1990, mas seria possível trazer um tratamento de vídeo e áudio melhor para os jogos – e não simplesmente embalá-los em uma caixinha bonita. (Foi o que fez a Nintendo, no ano passado, ao relançar o NES, que contém HDMI). Ao tirar da o videogame da caixa (estilosa, vale dizer), a sensação é de uma volta ao passado: exposto no rack ou na estante, perto da TV, a impressão é de que, de fato, os anos 1990 voltaram. (Isso para não falar que muitas TVs mais recentes não têm mais entradas RCA/vídeo componente ou não são compatíveis com as configurações do Mega Drive).

Depois de devidamente plugado na tomada, é uma satisfação ligar o botão físico do Mega Drive. A sensação, no entanto, é substituída por um momento de hesitação: afinal, o que são essas pastas “ROM 1” e “ROM 2” que o videogame me pede para escolher, logo na tela inicial? Basicamente, são nelas que estão os 22 jogos. Não é um problema de funcionamento, mas sim de apresentação: deixando de lado os aspectos legais, o lado divertido de comprar uma reedição de um videogame antigo é saber que ele é melhor que um emulador cheio de ROMs piratas, como os que são vendidos no centro de São Paulo a preços módicos.

A seleção de jogos é peculiar: há aqui nomes que fizeram a história da SEGA, como Alex Kidd, Golden Axe e, claro, o ouriço azul Sonic. No entanto, parece pouco: o único Sonic presente é o terceiro jogo, de 1994 – o mais fraco dos três jogos iniciais do personagem. Outros títulos feitos pela própria SEGA, como Ecco the Dolphin ou Streets of Rage, por exemplo, não estão presentes – isso para não falar em títulos de desenvolvedoras externas, como Mortal Kombat ou Road Rash.

Bruno Capelas/Estadão A presença de Sonic 3 é um dos destaques da reedição; ausência de jogos anteriores é ponto fraco

No exterior, versões “retrô” do Mega Drive, ainda que sem o cuidado de ter o design original do videogame, costumam trazer boa parte desses títulos, e muitas outras opções. No que tange aos 22 jogos presentes, há boas lembranças. Os dois Golden Axe, bem como Comix Zone, Shinobi III ou Altered Beast, por exemplo, podem garantir boas horas de diversão na frente do videogame. Já outros, como Columns, Flicky ou Crystal’s Pony Tale, parecem estar presentes apenas para fazer número.

Outro ponto em que a edição deixa a desejar são os controles: enquanto edições retrô do Mega Drive lá fora trazem dois joysticks, a brasileira tem apenas um. É uma pena, pois deixa de lado o famoso “multiplayer de sofá”, uma das experiências mais divertidas de uma época em que não havia jogos online – e era possível derrotar o outro jogador na base não só da habilidade, mas também de cócegas.

Confira 22 jogos clássicos que serão relançados com o Mega Drive











Destronado pelo ouriço azul como mascote da Sega, Alex Kidd é o protagonista cabeçudo que derrota seus vilões jogando pedra, papel e tesoura. Nessa aventura de 1989, o personagem viaja a um planeta distante em busca de seu pai, o Rei Thor. Mais uma criação de Makoto Uchida (responsável por clássicos do console como Altered Beast e Golden Axe), Alien Storm surgiu nos arcades, mas fez seu nome ao ser portado para o Mega Drive em 1991. Proveniente do fliperama Sega System 16, Altered Beast foi lançado originalmente em 1988. Abusando da fórmula clássica do estilo beat ‘em up com rolagem horizontal, fez tanto sucesso que passou a ser vendido junto com o Mega Drive, sendo substituído apenas pelo Sonic The Hedgehog. Diferente do que o nome indica, esse jogo não tinha nada a ver com séries da DC Comics. Lançado em 1990, Arrow Flash foi um título de tiro que era um prato cheio para os fãs de robôs gigantes, os populares mechas. Não era apenas a Nintendo que tinha seus irmãos. Os Bonanza Brothers protagonizaram um game de plataforma com elementos de tiro e alguns aspectos incipientes do gênero stealth, em que os personagens precisavam invadir ambientes sem ser notados. Se hoje os puzzles fazem sucesso nas plataformas móveis até com as vovós, em 1989 o responsável por difundir o vício do empilhamento de bloquinhos coloridos no Mega Drive foi Columns, com mecânica fortemente influenciada pelo primo distante russo Tetris. A múmia sem cabeça Chuck D. Head, criada pelo cientista Frank N. Stein, precisa deter o exército de monstros de Max D. Cap, um demônio de outro mundo. Esse era o enredo do jogo de plataforma Decap Attack, de 1991, repleto de referências a histórias de terror. Os gráficos bidimensionais de E-Swat foram impressionantes para o Mega Drive. Lançado em 1990, trata-se de um jogo de plataforma em que o jogador controla um policial transformado em ciborgue, lembrando o clássico cinematográfico Robocop. Inspirado pelos recém-lançados clássicos do gênero, como Final Fantasy e Dragon Quest, Fatal Labyrinth era um RPG com temática medieval em que o jogador controla um herói que deve enfrentar os monstros de uma masmorra até chegar ao final do calabouço, onde habita um dragão. Lançado para os fliperamas em 1984, Flicky foi convertido para Mega Drive sete anos mais tarde, colocando o jogador nas penas de um pássaro azul sem a habilidade de voar. Um dos pioneiros do gênero de estratégia, Gain Ground consiste em uma arena em que diversos personagens controláveis com diferentes atributos batalham. O objetivo é derrotar todos os inimigos ou fugir. Golden Axe surgiu em 1989 nos arcades, mas ganhou corpo no Mega Drive, angariou uma legião de fãs e deu origem a uma das franquias mais bem-sucedidas da Sega. Lançado no Japão em 1993, Golden Axe 3 não faz jus ao legado dos antecessores, e na verdade nunca havia sido lançado no Ocidente para não prejudicar a série, sendo disponibilizado apenas nos Estados Unidos pelo serviço Sega Channel. O reino de Mythgard é o cenário de Jewel Master, um jogo de aventura com ação lateral lançado em 1991 que tinha como aspecto inovador a possibilidade de alterar os golpes desferidos de acordo com a joia equipada no personagem. Em 1992, as prateleiras ganharam Kid Chameleon, um game de plataforma com alto grau de dificuldade em que o protagonista adquire diferentes habilidades ao vestir máscaras para derrotar inimigos e avançar. Lançado em 1989, Last Battle é um game de ação com rolagem horizontal que esbanja pancadaria e é inspirado no mangá Horuto no Ken, publicado nos Estados Unidos como Fist of the North Star. Um dos sucessores espirituais do primeiro Outrun, OutRunners foi um título de corrida lançado para o arcade em 1992 e reapareceu no Mega Drive dois anos mais tarde. Todos os veículos disponíveis eram conversíveis fictícios baseados em carros reais. Segundo jogo da consagrada franquia Shinobi, Shadow Dancer foi às prateleiras em 1989 com um enredo sobre ninjas tomando controle de Nova York e trazendo um dos primeiros companheiros animais do mundo dos games: Yamato, um cachorro branco que auxilia o jogador a derrotar seus inimigos Apesar do nome, o game foi o oitavo da série, lançado em 1993. Shinobi III: Return of the Ninja Master foi o último a elencar como protagonista Joe Musashi e, diferente dos outros títulos, manteve o foco mais na velocidade do combate e não tanto na dificuldade. Após o sucesso estrondoso dos dois primeiros jogos da série e do spin off para Sega CD, Sonic the Hedgehog 3 consolidou o ouriço como mascote da Sega e grande rival do Mario em 1994. Sequência do primeiro Outrun, esse título de corrida faz os jogadores dirigirem por todo o mapa dos Estados Unidos, seguindo uma rota de Nova York a Los Angeles. Também conhecido como Sega Soccer, o jogo lançado em 1989 foi o primeiro a retratar uma Copa do Mundo. No entanto, como as eliminatórias ainda estavam acontecendo, alguns times que participariam do torneio ficaram de fora do elenco do game.

Vale a pena? O novo Mega Drive traz uma experiência divertida se você tem alguns cascalhos sobrando no bolso – no fim das contas, ele é bonitinho (especialmente pelo cuidado da TecToy de reprisar ao máximo os detalhes do design original), mas ordinário. Pelo mesmo valor, é possível encontrar na internet Mega Drives lançados nos anos 1990 e fazer uma boa coleção de cartuchos, com os jogos que o usuário preferir. A ideia de voltar ao passado dos videogames é boa (especialmente por oferecer uma alternativa legal a quem conheceu muitos desses jogos via emuladores piratas), mas um pouco mais de carinho no tratamento de vídeos e imagens, no licenciamento e na apresentação dos jogos não faria mal a ninguém. Game over.

Mega Drive

Distribuição: TecToy

Preço: R$ 499

Já à venda no Brasil