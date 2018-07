Wikimedia Commons Andrew House foi o principal responsável pelo sucesso do PlayStation 4

Andrew House, responsável pelo sucesso do PlayStation 4, anunciou nesta quarta-feira, 3, que vai deixar a Sony. Presidente da Sony Interactive Entertainment (SIE), divisão de games da companhia japonesa, o norte-americano House está no cargo desde 2011, e comandou o processo de desenvolvimento e lançamento do atual console da empresa, um dos maiores sucessos da história da marca.

Em junho deste ano, o PlayStation 4 atingiu a marca de 60 milhões de unidades vendidas desde seu lançamento, em novembro de 2013. Segundo números da indústria, o videogame já vendeu mais que o dobro que a rival Microsoft, com o Xbox One, também lançado em novembro de 2013.

House está na Sony desde 1992, e participou de todo o desenvolvimento da marca PlayStation, lançada em 1995 com o primeiro videogame da empresa. Em declaração oficial, ele disse estar orgulhoso dos resultados que alcançou à frente da Playstation, ao entreter milhões de fãs com os jogos da empresa. “A marca Playstation, nos últimos 20 anos, foi grande parte da minha vida, mas com a empresa atingindo e quebrando recordes, me pareceu o momento certo de ir atrás de novos desafios”, afirmou.

Andrew House deve ser sucedido pelo vice-presidente da SIE, o japonês Tsuyoshi Kodera. A transição deve durar até o final do ano, de acordo com Kazuo Hirai, presidente executivo da Sony. Em nota, Hirai agradeceu a contribuição de House à empresa. “Sou extremamente grato ao Andrew por tudo que ele fez para evoluir a marca Playstation e posso colocá-lo como um dos principais líderes do nosso crescimento que vai acontecer no futuro.”