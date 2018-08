Bloomberg/Andrew Harrer A versão do jogo Fortnite para Android já está disponível para celulares de diversas fabricantes

O jogo Fortnite, febre do momento, chegou ao sistema operacional Android: a partir desta segunda-feira, 13, já é possível jogar a versão de testes (beta) do game para o sistema operacional do Google para dispositivos móveis. Quem tem um celular da Samsung já conseguia fazer isso desde a semana passada, depois do evento de lançamento do Galaxy Note 9. Para jogar, no entanto, o caminho é um pouco mais difícil do que apenas acessar a loja de aplicativos Play Store: é preciso se inscrever no site da Epic Games e aguardar um convite.

Assim como aconteceu com o lançamento do Fortnite para o iOS, o acesso pelo Android terá uma lista de espera, organizada por meio de convites. Além disso, a Epic Games afirmou que o jogo só estará disponível para download em seu próprio site – desta forma, a empresa não tem que pagar a taxa de 30% para o Google para colocar o jogo em sua loja. Segundo a agência de notícias Bloomberg, a manobra pode custar pelo menos US$ 50 milhões à gigante de buscas.

Para jogar a versão beta do Fortnite em seu celular, é bom primeiro prestar atenção em algumas coisas. Primeiro: não baixe nenhum aplicativo do Fortnite na Play Store – como o download só está disponível no site oficial da Epic Games, outros links podem ser suspeitos e causar danos ao seu celular.

Depois, verifique se o seu celular está na lista de aparelhos compatíveis com o Fortnite. Entre as fabricantes, estão Asus, Huawei, LG, OnePlus, Xiaomi, entre outras. Feito isso, inscreva-se no site da Epic Games, e solicite o convite para jogar. A parte final do processo é esperar que você receba o convite. A Epic Games afirma que “vai chamar os jogadores aos poucos” e que “o usuário será notificado via e-mail quando for convidado” -- segundo a empresa, isso deve demorar alguns dias.

Por fim, quando receber o convite, é só baixar a versão beta do jogo no site oficial da Epic Games. O jogo será disponibilizado em um arquivo do formato ".apk", que pode ser executado para instalar o game no seu celular. Antes disso, porém, será preciso desativar uma configuração do sistema Android – por padrão, a plataforma não permite que o usuário instale arquivos que não foram baixados pela loja de apps, protegendo-o de eventuais golpes que utilizam esse tipo de arquivo. A recomendação aqui é que você desative a configuração, instale Fortnite e depois restaure o padrão.

Feito isso, basta aproveitar o Fortnite em qualquer lugar com o seu celular, coletando recursos como madeira e metal, buscando armas e tentando sobreviver contra outros 99 jogadores.