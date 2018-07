Reuters Na tela, é possível ver como um pokémon pode ser capturado usando a pokébola.

O Pokémon Go já está disponível nas lojas de aplicativos App Store e Google Play e as pessoas vão poder sair pelas ruas com o olhar fixo na tela do smartphone à procura de pokémons. Para auxiliar nessa "jornada pokémon", a equipe do Link explica tudo o que você precisa saber para ser um grande treinador.

Antes de tudo, é preciso baixar o jogo em uma das lojas de aplicativos. Por enquanto, ele só está disponível para quem já tinha baixado o jogo fora do Brasil. Caso você ainda não tenho o game, é preciso esperar que ele fique disponível na App Store, se você tem um iPhone, ou na Play Store, se o seu smartphone usa o sistema Android.

Assim que o jogo estiver em seu celular, o jogador deve se cadastrar no game – é possível usar a sua conta Google, caso você tenha uma. É possível escolher seu gênero, seu visual e até mesmo a cor dos seus sapatos. A partir disso, o game te deixa capturar um pokémon inicial – tal como acontecia em Pokémon Red/Blue, de 1996, é possível escolher entre Squirtle (uma tartaruga de água), Charmander (um monstrinho de fogo) ou Bulbasaur (uma planta-bicho).

A câmera do seu celular mostrará o lugar onde você está – a diferença é que na tela estará o pokémon desejado (graças à tecnologia da realidade aumentada, utilizada pelo jogo). Para capturar a criatura, é preciso deslizar o dedo sobre a pokébola (esse ícone em forma de círculo em branco e vermleho) e acertá-la no círculo que aparece sobre o pokémon. A cor do círculo indica o nível de dificuldade: verdes para pokémons fáceis de serem capturados, enquanto laranja indica nível médio e vermelho, difícil.

Geolocalização e itens. A partir daí, começa a sua jornada pokémon: com ajuda do GPS do seu celular, que deve estar conectado à internet, você pode buscar mais monstrinhos nas redondezas de sua casa, trabalho ou onde quer que você esteja. Também é possível encontrar itens em locais especiais chamados "pokéstops", localizados em pontos de interesse da cidade – provavelmente, haverá um próximo à sua casa. Não é preciso gastar um centavo sequer para jogar Pokémon Go.

Porém, o jogador também tem a opção de pagar para ter mais pokébolas – usadas para capturar os pokémons – e ainda adquirir incensos, para atrair mais monstrinhos, e os chamados "Lucky Eggs" (ovos da sorte, em tradução literal) para aumentar a força dos personagens. Outros itens que podem ser encontrados durante o jogo são poções – para curar os seus pokémons durante a jornada – ou pokébolas especiais, que têm maior chance de capturar pokémons raros. Se você encontrar ovos de bichos, poderá colocá-los na sua incubadora – para que eles nasçam, é preciso se movimentar pela cidade.

A cada tarefa especial realizada no jogo, você ganha pontos de experiência: somados, esses pontos vão elevar seu nível como treinador, deixando seus monstros mais fortes e ajudando você a ter mais sucesso durante o jogo. Ao vencer batalhas, os pokémons também ganham pontos de experiências, ficando mais fortes. Alguns pokémons podem evoluir, tornando-se espécies mais evoluídas: para fazer isso, é preciso coletar "doces" específicos de cada criatura – o número de doces necessários para a evolução varia de espécie para espécie.

AP Jogo baseia tarefas do jogador de acordo com a região onde ele está; na tela, é possível ver o mapa do game.

Capturas e batalhas. Ao andar pela cidade, é possível encontrar pokémons – um ícone no canto direito do seu celular mostrará se há criaturas próximas de você, identificando quais são elas e a distância que você precisa percorrer para encontrá-las. Além disso, também é possível se envolver em batalhas contra outros treinadores, em locais específicos chamados de Ginásios Pokémons – no entanto, você só poderá fazer isso assim que atingir o nível 5 como treinador.

Assim como acontecia nos games da série, é possível usar seus monstrinhos em lutas contra os pokémons de outros treinadores. A diferença é que, em Pokémon Go, você deve pertencer a um dos três times (Instinct, amarelo; Mystic, azul; Valor, vermelho), buscando dominar a maior quantidade de áreas no mapa. Durante as batalhas, você tem três possíveis comandos: apertar rapidamente a tela (fazendo seu pokémon executar um ataque rápido), deslizar o dedo (o que fará com que seu monstro desvie de um golpe) ou apertar a tela por alguns segundos (executando um ataque mais potente, mas demorado). Há bem mais detalhes sobre as batalhas de Pokémon Go do que isso – mas o básico pode ser o suficiente para seus primeiros passos.

O que é importante que você saiba (sem sofrimento!) é que perder uma batalha não significa que você vai perder seu pokémon: ele poderá estar machucado, ou desmaiado; é aí que você poderá usar as poções, para curá-los. Não se preocupe em perder uma batalha: só siga para um ginásio e continue lutando – é para isso que os pokémons foram feitos.

No menu principal do jogo, é possível identificar diversas informações. A Pokédex – espécie de agenda utilizada pelo protagonista da série – identifica os pokémons que você já tem e/ou batalhou. Na aba Pokémon, você pode ver as criaturas que conseguiu capturar. Em Ítens, é possível ver quantas pokébolas, incensos ou ovos possui. E em Loja, claro, você pode comprar novos itens – ajudando as desenvolvedoras do jogo, a Niantic e a Pokémon Company, a ganhar dinheiro.

Com essas dicas, você deve saber o básico para jogar Pokémon Go. Se tiver alguma observação que achar útil para os seus colegas treinadores, por favor, utilize a caixa de comentários! E boa sorte: temos que pegar todos, não é mesmo?