Barbican Center Depois de São Paulo, mostra também terá datas especiais no Rio de Janeiro

No dia 16 de agosto, São Paulo vai ficar um pouco mais "gamer": a partir desta data e até o dia 12 de novembro, o Pavilhão da Bienal do Parque do Ibirapuera recebe a exposição "A Era dos Games". Criada pelo Barbican Center, um dos principais centros de arte do Reino Unido, a mostra – com o título original de "Game On 2.0" – já foi vista por 4 milhões de pessoas em 25 países diferentes.

Ao longo de 13 seções diferentes, a mostra vai contar a história dos videogames, do clássico Pong, de 1972, até os dias de hoje, e terá áreas especiais para personagens icônicos como o bigodudo Mario, da Nintendo. Cada visita será guiada e terá duração de 90 minutos, em horários pré-agendados – ingressos estarão à venda no site da Ingresse.com por R$ 40 (há meia entrada).

“Não há dúvida de que os videogames tiveram um grande impacto na cultura visual contemporânea", diz Nell McConnon, diretor do Barbican, em nota enviada à imprensa. "A Era dos Games pretende demonstrar a força criativa considerável que sustenta a indústria, destacando as contribuições de indivíduos e empresas-chave que desempenharam um papel na sua evolução.

Depois do fim da exposição em São Paulo, "A Era dos Games" segue para o Rio de Janeiro, onde ficará em cartaz entre 6 de dezembro e 5 de março de 2018 no Museu Histórico Nacional, no Catete.

A Era dos Games - SP

Quando: de 16 de agosto a 12 de novembro

Onde: Pavilhão da Bienal – Av. Pedro Álvares Cabral, S/n, Ibirapuera, São Paulo

Quanto: R$ 40 (há meia entrada)