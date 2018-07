Sega Game de 1991 marcou época no Mega Drive com muita 'porrada'

Sente saudade das épocas em que os jogos eram mais simples, em que bastava apenas esmagar os botões e detonar todos os inimigos que apareciam na tela para ser feliz? Um dos grandes ícones dessa era – entre o final dos anos 1980 e o começo dos 1990 – está de volta: nesta quarta-feira, 6, a Sega lança uma versão especial de Streets of Rage para dispositivos móveis.

O lançamento faz parte da coleção Sega Forever, que traz para os smartphones Android e iOS os grandes jogos do passado da companhia japonesa, especialmente aqueles feitos para o Mega Drive e o Master System.

Lançado originalmente em 1991, Streets of Rage já pode ser baixado nas lojas oficiais de aplicativos do Android e do iOS gratuitamente, em uma versão com anúncios – para retirar as propagandas do game, é preciso pagar US$ 1,99.

Uma das novidades da versão do game para celulares é que é possível se juntar com um amigo e, com os celulares sincronizados, jogar a aventura com dois ou mais jogadores. Além disso, a opção deve chegar também para outros jogos da coleção Sega Forever, como Golden Axe e Altered Beast, também lançados para o Mega Drive.