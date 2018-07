Sega Lançado em 1991, Sonic the Hedgehog foi o primeiro game do famoso ouriço azul

A partir desta quinta-feira, 22, o seu smartphone pode se transformar em uma máquina de viagem ao passado: nesta data, a Sega vai lançar cinco jogos clássicos de seus consoles para celulares e tablets.

Entre os títulos, que fazem parte da coleção SEGA Forever, estão hits como Sonic, Altered Beast, Comix Zone, Kid Chameleon e Phantasy Star II. Com o tempo, diz a empresa, mais títulos serão adicionados à coleção – bem como games de outros consoles da empresa, como o Master System, o Saturn e o Dreamcast.

Sega Coleção terá jogos de consoles como Saturn, Master System, Mega Drive e DreamCast

Todos os games serão gratuitos e poderão ser jogados offline, com recursos adicionais como suporte a controles Bluetooth, ranking global e jogos salvos na nuvem. No entanto, os jogos terão anúncios – quem quiser se livrar das propagandas terá de pagar US$ 1,99 (ou o equivalente em moeda local) por jogo.

"É a maneira de dar aos fãs a oportunidade de se reconectar às experiências passadas e compartilhá-las de forma acessível e conveniente", disse Mike Evans, diretor de marketing da Sega no Ocidente. Segundo a Sega, a coleção será renovada a cada duas semanas com mais lançamentos, que poderão ser baixados na App Store e na Google Play de forma independente.

Pelo trailer de lançamento, que você pode assistir abaixo, é possível imaginar que jogos como Sonic 2, Outrun, Road Rash, Crazy Taxi, Alex Kidd e Golden Axe estarão presentes na coleção em breve.