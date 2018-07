Tectoy Novo Mega Drive ficou meses em pré-venda no País

A SEGA anunciou neste final de semana que vai relançar o seu maior sucesso no mundo dos videogames: o Mega Drive. Com lançamento previsto para outubro, o novo console terá visual e controles semelhantes aos do dispositivo originalmente lançado em 1989 pela companhia japonesa, e visa celebrar os 25 anos do maior mascote do videogame: o ouriço azul Sonic.

Com entrada para cartuchos e nada menos que 80 games na memória – incluindo diferentes versões de Sonic, Alex Kidd, Golden Axe e Mortal Kombat, alguns dos maiores jogos do Mega Drive –, o videogame está em pré-venda em lojas na Inglaterra por 50 libras (equivalente a US$ 65, ou R$ 215).

Reprodução O personagem criado pela Sega para competir no mercado contra o Mario, da Nintendo, surgiu através de uma competição interna de design e colocou de vez a empresa japonesa na guerra dos consoles

O videogame terá ainda uma entrada para cartão SD, carregador USB e dois controles sem fio, com os mesmos botões da versão original – que, no Brasil, era fabricada e vendida pela Tec Toy.

Rivalidade. O anúncio acontece uma semana depois que a Nintendo – maior rival da SEGA durante os anos 1990 – disse que vai lançar uma versão nova do NES (ou "Nintendinho", como o console lançado em 1983 ficou conhecido aqui no Brasil).

Com 30 jogos embarcados e controles semelhantes aos do original, o videogame será lançado nos EUA por US$ 60 em novembro.

Novo Sonic. A nostalgia da SEGA, no entanto, vai além: no último final de semana, a empresa anunciou também que vai lançar Sonic Mania, um novo jogo de seu principal mascote com visual em 2D, como nos primeiros games. O game, que deve sair em 2017, terá novas fases e versões reinventadas de níveis clássicos, como a Green Hill Zone e a Emerald Hill Zone. Além de Sonic, será possível controlar os personagens Tails e Knuckles.

A empresa disse ainda, durante sua apresentação na San Diego Comic-Con, nos Estados Unidos, que planeja um novo jogo com o ouriço azul para PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo NX. Veja o trailer do jogo, que ainda não tem nome, aqui abaixo.