Activision Modo 'resta-um' de Call of Duty, inspirado em Fortnite e PUBG, vai se chamar Blackout

Tiro, porrada e bomba, mas sem história: a Activision anunciou ontem que o novo jogo da série de tiro Call of Duty, Black Ops 4, chegará ao mercado em 12 de outubro. Com versões previstas para Xbox One, PS4 e PC, o game não terá, pela primeira vez, um modo campanha, com uma história definida para um único jogador.

Em vez disso, o estúdio Treyarch, responsável pelo game, disse que vai focar em experiências multiplayer. "Esse jogo nos fez repensar a forma como encaramos 'Call of Duty'. Ele é o game mais profundo e com maior fator 'replay' da nossa história", disse Mark Lamia, presidente executivo da empresa, em transmissão pela internet para anunciar o jogo.

Além dos tradicionais modos de combate em mapas, e o Zombies, a Treyarch também anunciou que Call of Duty vai ganhar um modo "Battle Royale", inspirado em hits como PlayerUnknown's Battlegrounds e Fortnite: nele, 100 jogadores entram numa arena online, mas apenas um deles sai vivo no final.

Segundo a companhia, o novo modo vai se chamar Blackout e terá armas, personagens e mapas da série Black Ops, que já teve três outros games nos últimos 10 anos – o último deles, Black Ops III, saiu em 2015. Já o último game da franquia, Call of Duty: WWII, foi inspirado na Segunda Guerra Mundial e saiu no ano passado.

Número romano. Uma peculiaridade do jogo é que, ao menos em seu logotipo, ele é grafado como Black Ops IIII. Ok, são quatro vezes um, mas está errado em algarismos romanos, como estava nos outros títulos da franquia – o correto seria Black Ops IV. A Treyarch deu uma desculpa esfarrapada: os quatro "I", juntos, formam um escudo, símbolo das batalhas.