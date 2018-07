AFP O Nintendo Switch, em exposição em Nova York

A Nintendo anunciou nesta semana novidades para o serviço online do Nintendo Switch – que vai chegar ao console um ano e meio depois de seu lançamento no mercado. Chamado de Nintendo Switch Online, ele poderá ser assinado por US$ 4 por um mês, US$ 8 por três meses, ou US$ 20 por um ano. O pacote familiar custará US$ 35 por mês e permite que até oito usuários diferentes usem a mesma assinatura.

Além de permitir que os jogadores disputem partidas multiplayer pela internet de jogos como Splatoon 2 e o ainda não lançado Super Smash Bros Switch, o serviço também vai oferecer um recurso de armazenamento de jogos salvos na nuvem – caso o videogame quebre ou deixe de funcionar, os usuários ainda assim terão como continuar suas partidas.

Além disso, a Nintendo anunciou que o serviço terá 20 títulos clássicos do Nintendo Entertainment System (NES) à disposição dos jogadores gratuitamente. Por enquanto, estão na lista nomes como Ice Climber, Legend of Zelda Balloon Fight, Soccer, Tennis, Mario Bros, Super Mario Bros., Dr. Mario, Super Mario Bros. 3 e Donkey Kong. Nesses jogos, será possível interagir com outros amigos online em partidas multiplayer e usar o chat de voz.

A Nintendo afirmou que dará mais informações sobre o funcionamento da nuvem e os outros 10 títulos dos jogos perto do lançamento. Até lá, será possível continuar jogando partidas online de games como Splatoon 2, Arms e Mario Kart 8 gratuitamente.