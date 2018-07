Pokémon Company Filtro está disponível apenas por tempo limitado, diz a Pokémon Company

O aplicativo de mensagens efêmeras Snapchat ganhou nesta segunda-feira, 14, um filtro bastante elétrico: a partir da data, os usuários do app poderão usar o filtro do pokémon Pikachu.

Com o filtro, é possível mandar mensagens com bochechas vermelhas e as orelhas características da criatura, a mais conhecida do game (e da série animada) da Nintendo, lançada nos anos 1990.

Take a selfie with Pikachu! ⚡️Our Pikachu Lens is available now on Snapchat for a limited time: https://t.co/hOCWNkQWmB pic.twitter.com/GX8mY7hPYI — Pokémon (@Pokemon) 14 de agosto de 2017

Se o usuário abrir a boca durante a foto ou vídeo, o Pikachu aparece soltando raios elétricos – o golpe mais conhecido do pokémon é o Choque do Trovão, com o qual ele nocauteava inimigos no desenho animado.

Segundo a Pokémon Company, empresa que controla o licenciamento da marca Pokémon, o filtro ficará disponível por tempo limitado.