Estes são os novos membros do Hall da Fama dos Videogames

O Hall da Fama dos Videogames, organizado pelo museu norte-americano National Museum of Play, revelou nesta quinta-feira, 5, os escolhidos de 2016 para integrarem sua seleta lista de membros. O principal destaque é Sonic the Hedgehog, primeiro game do ouriço azul criado pela japonesa SEGA, que havia sido esnobado na primeira eleição do Hall da Fama, realizada em 2015.

Ao lado de Sonic, outros cinco jogos entraram para o grupo seleto: Grand Theft Auto III (Rockstar, 2001), The Legend of Zelda (Nintendo, 1986), The Oregon Trail (Don Rawitsch, Bill Heinemann e Paul Dillenberger, 1971), The Sims (Maxis, 2000) e Space Invaders (Taito, 1978).

Os jogos foram escolhidos por uma lista de jornalistas, críticos de games, acadêmicos e indivíduos importantes na história dos games, a partir de uma pré-indicação com 15 games clássicos.

Ficaram de fora, com chance de entrarem para o Hall da Fama no ano que vem, títulos como Elite, Final Fantasy, John Madden Football, Minecraft, Nürburgring, Pokémon Red and Green, Sid Meier's Civilization, Street Fighter II e Tomb Raider. Na galeria abaixo, é possível conhecer todos os jogos que já fazem parte do Hall da Fama dos Videogames.