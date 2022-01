Kyung Hoon/Reuters Aquisição da Bungie acirra a disputa da Sony com a Microsoft

A Sony, dona do PlayStation, anunciou nesta segunda-feira, 31, a compra da empresa americana de games Bungie, desenvolvedora do jogo Destiny e responsável pela franquia Halo. O acordo envolveu US$ 3,6 bilhões.

Em publicação no blog da Bungie nesta segunda-feira, Pete Parsons, presidente executivo da empresa, disse que a companhia vai continuar operando com independência. “Encontramos na Sony um parceiro que nos apoia incondicionalmente em tudo o que somos e que deseja acelerar nossa visão de criar entretenimento que abrange gerações”, disse o executivo.

Segundo o site Gamesindustry.biz, a Bungie será uma subsidiária independente da Sony, comandada por uma diretoria que terá Pete Parsons e outros líderes atuais da empresa.

O movimento acirra a disputa da Sony com a Microsoft. No último dia 18 de janeiro, a dona do Windows anunciou a compra Activision Blizzard (conhecida por jogos populares nos consoles, como "Call of Duty" e "Tony Hawk's Pro Skater", e nos celulares, como "Candy Crush") por US$ 68,7 bilhões – o acordo entrou para a história como o maior negócio do setor de tecnologia em valores nominais.

Apesar de os games exclusivos serem uma das estratégias das gigantes para atrair jogadores para os seus ecossistemas, os jogos da Bungie não devem ficar restritos ao PlayStation. De acordo com o GamesIndustry.biz, a desenvolvedora do Destiny está informando seus usuários que quer continuar a levar os games “a qualquer lugar onde as pessoas joguem”.