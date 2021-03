Divulgação/Sony Controles de realidade virtual do PlayStation 5 serão mais ergonômicos

A Sony revelou nesta quinta-feira, 18, como será a nova geração de controles de realidade virtual (VR) do PlayStation 5, lançado em novembro de 2020. A data de lançamento dos controles, no entanto, não foi anunciada, assim como não foi divulgado como será o capacete de VR do PS5. A expectativa do mercado é que a tecnologia chegue aos consumidores somente em 2022.

Os controles de VR apostaram no formato orbital duplo para melhor encaixe nas mãos e maior liberdade de movimento. Os tradicionais botões do PlayStation foram mantidos intactos, mas separados nos dois controles. Além disso, a Sony incluiu no aparelho a mesma tecnologia de gatilhos e vibrações de retorno tátil encontrada no DualSense, o reformulado controle lançado para o PlayStation 5.

"Nós aplicamos os aprendizados com testes de usuários com uma variedade de tamanhos de mãos, assim como décadas de insights tirados ao longo das plataformas de PlayStation. O resultado é um design icônico que irá mudar como os jogos em VR são jogados", afirmou em post no blog do PlayStation o vice-presidente de gerenciamento de plataforma, Hideaki Nishino.

A Sony afirmou que os controles devem chegar aos desenvolvedores em breve.