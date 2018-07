Divulgação

A Sony não para de aumentar sua vantagem com relação à concorrência no mundo dos videogames: na última quinta-feira, 29, a empresa divulgou que mais de 29 milhões de PlayStation 4 já foram encomendados pelo varejo – um crescimento de 4 milhões de unidades para o número divulgado no segundo trimestre de 2015.

É um número impressionante para os dois primeiros anos do console, que foi lançado em 15 de novembro de 2013 – de acordo com dados do site VGChartz.com, especializado em estatísticas sobre o mundo dos games, o PlayStation 4 já vendeu mais que o Xbox One, da Microsoft (14,4 milhões) e o Wii U, da Nintendo (10,5 milhões) juntos.

Mais do que isso, o PlayStation 4 está se tornando, pouco a pouco, o console mais bem vendido da história da Sony: seu ritmo de vendas está mais rápido que o do PlayStation 2, o videogame mais vendido de todos os tempos. Ao completar dois anos, o PS2 tinha “apenas” 25 milhões de unidades vendidas.

E as expectativas de vendas para o console só aumentam: depois de ter seu preço reduzido de US$ 399 para US$ 349 nos EUA, o PlayStation 4 pode chegar a 17,5 milhões de unidades vendidas em 2015. Aqui no Brasil, o videogame está sendo fabricado na Zona Franca de Manaus, e tem preço sugerido de R$ 2,6 mil. O concorrente Xbox One, por sua vez, teve seu preço recentemente reajustado para R$ 2,5 mil, por conta da alta do dólar.