REUTERS

Ontem, a Sony revelou que 2016 pode ser o último ano da empresa no mercado de smartphones. Caso eles não consigam aumentar o lucro, deixarão de fabricar os aparelhos Xperia. Hoje, 8, a Sony anunciou um corte no preço dos consoles de PlayStation 4. Eles irão cair de US$ 400 (R$ 1530) para cerca de US$ 350 (R$ 1340), com o objetivo de impulsionar as vendas do produto antes das festas de fim do ano.

O anúncio segue-se a cortes semelhantes feitos na Ásia, como o Japão — o mercado doméstico da fabricante. Esta mudança feita nos preços acaba adicionando pressão à rival Microsoft, cujo sistema Xbox One está atrás do PlayStation 4 em vendas globais.

Os videogames, junto com os sensores de imagem, ajudaram a liderar a recuperação dos resultados da Sony, que ainda está tendo dificuldades com as fracas vendas de smartphones e TVs.

Em julho, a Sony elevou previsão de lucro operacional para o videogame e a divisão de serviços de rede para ¥ 60 bilhões, devido à sólida demanda pelo PlayStation.

/COM REUTERS