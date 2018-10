Sony O PlayStation Classic é uma versão retrô, em miniatura, do videogame da Sony lançado nos anos 1990

A Sony anunciou nesta segunda-feira, 29, a lista completa dos jogos que estarão disponíveis no PlayStation Classic, uma versão retrô, em miniatura, do primeiro videogame da empresa lançado nos anos 1990.

No mês passado, quando a empresa revelou que lançaria o console, foram divulgados somente os nomes dos seguintes jogos: Final Fantasy VII, Jumping Flash, Ridge Racer Type 4, Tekken 3 e Wild Arms. Porém, à época do anúncio, a Sony adiantou que o PlayStation Classic traria em sua memória 20 jogos.

O lançamento do PlayStation Classic está previsto para 3 de dezembro nos Estados Unidos, com preço sugerido de US$ 99. Aqui no Brasil, no entanto, ainda não há previsão de chegada do dispositivo.

Confira a lista dos jogos disponíveis para o PlayStation Classic:

Battle Arena Toshinden

Cool Boarders 2

Destruction Derby

Final Fantasy VII

Grand Theft Auto

Intelligent Qube

Jumping Flash

Metal Gear Solid

Mr Driller

Oddworld: Abe’s Oddysee

Rayman

Resident Evil Director’s Cut

Revelations: Persona

Ridge Racer Type 4

Super Puzzle Fighter II Turbo

Syphon Filter

Tekken 3

Tom Clancy’s Rainbow Six

Twisted Metal

Wild Arms