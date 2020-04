A fabricante de videogames Sony anunciou nesta terça-feira, 14, uma ideia curiosa: vai liberar gratuitamente os jogos Uncharted: The Nathan Drake Collection (que contém a trilogia inicial dos games do colecionador de tesouros) e Journey para os jogadores do PlayStation 4.

Lançado em 2016, Uncharted: The Nathan Drake Collection é uma versão remasterizada da trilogia Uncharted, um dos mais populares jogos de ação/aventura do PS4. Já Journey, do estúdio thatgamecompany, é considerado um marco nos jogos independentes, por sua estética e jogabilidade.

O aventureiro Nathan Drake está de volta para o PlayStation 4 nessa coleção que junta os três primeiros capítulos de sua saga. Em time que está ganhando, não se mexe: há alterações mínimas na história e no gameplay do jogo, e são apenas os gráficos que ganham um especial “de funilaria e pintura”. Em tempo: é um bom aperitivo para Uncharted 4: A Thief’s End, que chega em 2016.

A iniciativa, chamada de Play at Home, busca incentivar que mais pessoas fiquem em casa em meio à pandemia do coronavírus. Todos os jogadores da Sony poderão ter acesso aos games – incluindo aqueles que não são assinantes da PS Plus, o serviço de partidas online da empresa.

Em comunicado oficial, a empresa disse ainda que vai criar um fundo de apoio de US$ 10 milhões voltado para a comunidade de desenvolvedores. A iniciativa pretende suportar a criação de novos jogos mesmo durante o momento de distanciamento social.