Sony O PlayStation 5 vem sofrendo com a escassez global de chips desde seu lançamento, em novembro de 2020

A Sony reduziu nesta quarta-feira, 2, para 11,5 milhões de unidades de PlayStation 5 (PS5) a serem entregues até o fim de 2022. O número anterior previsto pela fabricante japonesa era de 14,8 milhões de consoles.

No último trimestre de 2021, foram vendidas 3,8 milhões de unidades do aparelho no mundo, totalizando 17,3 milhões desde o lançamento em outubro de 2020, segundo balanço da empresa publicado nesta quarta. A quantia é inferior às vendas do PlayStation 4 no mesmo período, quando o console, lançado em 2013, já havia atingido 20,3 milhões de unidades com o mesmo tempo de mercado.

A Sony afirma que, apesar da alta demanda pelo aparelho, o PlayStation 5 é afetado pela escassez de componentes, o que prejudica a fabricação do produto. A falta de componentes vem impactando diversas indústrias, e não só a de games: automóveis, por exemplo, têm produções inteiras paralisadas devido ao fenômeno, causado pela intensa comercialização de aparelhos eletrônicos pelo mundo desde o início da pandemia de covid.

Justamente por isso, a Sony voltou a apostar no PlayStation 4. Segundo reportagem da agência Bloomberg, a fabricante japonesa deve colocar mais 1 milhão de unidades do produto no mercado — sendo que estimativas de dois anos atrás diziam que a companhia iria parar a fabricação ao final de 2021.

Um porta-voz da Sony disse à agência de notícias que a empresa não planejava descontinuar o PlayStation 4 em 2021. “É um dos consoles mais vendidos de todos os tempos e sempre há cruzamento entre gerações”, disse. / COM REUTERS