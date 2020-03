A Sony anunciou nesta sexta, 27, que vai reduzir as taxas de download do PlaysStation para preservar a capacidade da internet. A empresa avisou que os downloads ficarão mais lentos e poderão até sofrer interrupções. Ao Estado, a gigante japonesa afirmou que a medida vale apenas para os EUA e para a Europa - a redução para o continente europeu foi anunciada na semana passada.

É uma medida de acordo com outras empresas de tecnologia que oferecem produtos e serviços por streaming. Na Europa, Amazon Prime e YouTube anunciaram reduções na qualidade dos seus filmes – a Amazon não deu detalhes, enquanto o YouTube informou que os europeus só assistirão a vídeos em definição padrão (SD, 480p) nos próximos 30 dias. A medida foi seguida por Netflix.

Brendan McDermind/Reuters PlayStation terá taxas de download reduzidas nos EUA e na Europa

No Brasil, a Globo anunciou que vai cortar as transmissões em 4K e Full HD dos seus serviços de streaming, incluindo Globoplay, Globosat Play, Globoesporte.com, GShow e o site G1. Todos os vídeos serão exibidos apenas em alta definição (720p), buscando gerar economia de tráfego – segundo a empresa, isso significa uma economia de 52% no tráfego de dados em um capítulo de novela de 60 minutos que era transmitido originalmente em Full HD.

Por aqui, a medida foi adotada também por Netflix, Facebook e Instagram e Amazon Prime.

