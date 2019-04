Lucy Nicholson/Reuters Novo PlayStation terá suporte a jogos em 8K

A Sony revelou alguns detalhes do sucessor do PlayStation 4, que, embora não tenha sido batizado oficialmente, muitos acreditam se tratar do PlayStation 5. As informações foram reveladas numa entrevista de Mark Cerny, arquiteto de sistemas da Sony, para a revista Wired.

O novo console terá suporte a gráficos em 8K, o que faz sentido já que as primeiras TVs com suporte a esse tipo de resolução estão chegando agora ao mercado. O videogame também substituirá HDs por SSDs, o que aumenta a velocidade de carregamento. Ele também terá retrocompatibilidade com jogos do PS4, o que não aconteceu na transição entre PS3 e PS4.

O PS5 terá novo hardware, incluindo um processador de oito núcleos com arquitetura de 7 nm baseado na terceira geração da linha de chips Ryzen, da AMD. O processador gráfico será baseado na linha Radeon Navi, também da AMD, e terá suporte a tecnologia de ray tracing.

Além da compatibilidade com jogos do PS4, o novo console manterá suporte à geração atual dos óculos de realidade virtual PSVR. O executivo não disse quando o novo console será lançado, mas garantiu que não será em 2019.