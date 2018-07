Leia mais Sony planeja lançar jogos para smartphone em 2018, diz jornal

A Sony divulgou nesta terça-feira, 1, uma queda de 48% no lucro operacional do trimestre de julho a setembro de 2016, caindo para US$ 435,9 milhões no período. O principal motivo é o difícil recuperação da divisão de sensores de imagem da japonesa, depois que um terremoto abateu uma de suas fábricas no Japão em abril.

O resultado foi informado um dia após a Sony reduzir sua projeção de lucro para o ano todo em 10%, para US$ 2,59 bilhões, principalmente devido a uma perda contábil de 320 milhões pela venda de sua unidade de baterias.

As ações da Sony fecharam em queda de 0,7% antes da divulgação dos números, enquanto o índice japonês Nikkei encerrou com variação positiva de 0,1% nesta terça-feira.

Sensores e games. A fábrica de sensores afetada no Japão é uma parte importante da divisão de semicondutores da Sony, que apresentou prejuízo operacional de US$ 40 milhões, ante lucro de US$ 33 milhões um ano antes.

O período também foi difícil para a divisão de games da empresa, que tem sido uma das áreas mais lucrativas com as boas vendas do PlayStation 4. No entanto, o período entre julho e setembro marcou o lançamento de poucos jogos para o videogame, além da expectativa pelo PlayStation VR, óculos de realidade virtual da empresa, lançado no mercado norte-americano em outubro.

Ao todo, a unidade de games da Sony lucrou US$ 18 milhões no período, com a venda de 3,9 milhões de PlayStation 4 no período. Segundo a empresa, são 47,4 milhões de PlayStation 4 vendidos até hoje.